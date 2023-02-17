А была такой милой девочкой: как теперь выглядит Моника из «Друзей», которая лишилась лица из-за пластики

Обаятельная красотка Моника Геллер запомнилась зрителям популярного ситкома не только бесконечными и во многом безуспешными романами, но навязчивыми идеями, такими как любовь к порядку. А еще ее отличал не по-женски властный темперамент.

Навязчивой идеей Кортни Кокс стала погоня за молодостью. Когда актрисе стукнуло 40, она поняла, что вечно почивать на лаврах одной роли в суровом мире фабрики грез невозможно, особенно тогда, когда на пятки наступают молодые и сексапильные старлетки.

Кокс решила омолодиться. Начала актриса с инъекций красоты. Далее последовали пластика век, круговая подтяжка лица и изменение формы носа. Итог вмешательства хирургов был спорным. Актриса получила классические ботоксные щечки-яблочки на перетянутом лице и неестественную линию губ. От такого перевоплощения поклонники артистки пришли в ужас. Да и сама Кокс свернула свои походы по мастерам пластической хирургии.