А был красавцем-качком: что сотворил с собой сын Николаса Кейджа (фото)

Далеко не всегда дети звезд готовы оставаться в тени родителей. Многие из них стремятся шокировать публику либо своим поведением, либо внешним видом. В числе таких оказался и старший сын Николаса Кейджа — Уэстон.

Звездный наследник смог наладить свою карьеру — он стал музыкантом и актером. Кроме того, Уэстон успел жениться и обзавестись детьми. Но всему этому предшествовало весьма бурное прошлое.

Прежде Уэстон был металлистом и выступал в составе группы Eyes of Noctum. Выглядел он соответствующе — носил черное, красил глаза темной подводкой и отдавал предпочтение длинным волосам. Позднее исполнитель отказался от эпатажного образа и стал красавцем-качком. Но с недавних пор внешность знаменитости снова изменилась не в лучшую сторону.

Уэстон вновь отрастил волосы, что понравилось далеко не всем его поклонникам. К тому же многие отметили, что он запустил себя и заметно поправился.