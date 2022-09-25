В реальности не добрый великан: что вытерпела жена от главного Деда Мороза СССР

Роман Филиппов сыграл множество ролей в кино – его можно увидеть в фильмах «Девчата», «Три толстяка», «Саша-Сашенька», «Джентльмены удачи», «12 стульев». Филиппов мечтал о главных ролях, но режиссеры удостаивали его лишь эпизодов.

В 70-е годы актера пригласили на елку в Кремль в качестве дублера Деда Мороза, но постепенно он оказался основным исполнителем этой роли и на 20 лет стал главным Дедом Морозом СССР. Артист получал астрономический по тем временам гонорар – 800 рублей. Но личная жизнь Филиппова совсем не была похожа на сказку.

Жена Романа Филиппова, актриса Екатерина Шелихина, жаловалась, что супруг не просто любил выпивать – он напивался и всегда относился безответственно к своему здоровью, что стало причиной его ранней смерти в 56 лет. Филиппов любил «ходил налево». Жена пыталась бороться с изменами мужа, но за одним романом следовал другой. «Я ведь совсем девчонкой вышла за него замуж, он был на пять лет меня старше. И мне всегда хотелось быть лучше тех женщин… Иногда я впадала в немилость — тогда он орал так, что сотрясались стены», — приводит слова Екатерины «Комсомольская правда ».