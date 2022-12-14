90-60-90 – это миф: «честные» параметры супермоделей приведут вас в шок

Долгие годы индустрия красоты заявляла, что профессиональной моделью может стать лишь девушка, обхват бедер и груди которой равен 90 см, а талия — 60. При этом рост должен составлять 180 см, и только в таком случае у нее есть шанс оказаться на подиуме. Девушки со всего мира верили в эти стандарты, однако, как оказалось, далеко не все профессиональные модели могут похвастаться такими формами.

Дело в том, что мало кто из успешных топ-моделей подходит под описание, которое придумала модная индустрия. Многие из них ниже, чем нужно, а их формы отличаются от заветных цифр. Например, Кейт Мосс, которая долгие годы не покидает списки самых успешных моделей, ростом всего 170 см, а Миранда Керр и Алессандра Амбросио — 176.

Также и Джиджи Хадид не может похвастаться соответствием идеалу. Ее параметры — 86−64−89, то есть она выбивается из всех стандартов. Такая же «проблема» есть и у Кейт Аптон: талия девушки — 62 см, а грудь и бедра — 90 и 85 соответственно.

Подобные несоответствия не остановили моделей в погоне за мечтой. Многие из них не раз признавались, что обхват талии и бедер не так важен, ведь самое ценное — любовь к себе.