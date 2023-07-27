88-летний Басилашвили почти не выходит из дома: вот что с ним творится (фото)

Уже несколько лет актер не появляется на публике.

Последний фильм с участием Олега Басилашвили «Не ждали» вышел четыре года назад. С того времени артист ведет затворнический образ жизни и не появляется на светских мероприятиях, из-за чего многие фанаты переживают за его состояние.

Как оказалось, 88-летний артист живет в загородном доме недалеко от Санкт-Петербурга. Звезда экрана проводит много времени на природе в компании дочери Ксении и домашних животных. И в редких случаях видится со своими знакомыми.

Так, несколько дней назад в гости к Басилашвили приезжал депутат Борис Вишневский. Он навестил звезду советского кино, о чем рассказал в своих социальных сетях. По словам Вишневского, артист планирует поехать в Северную столицу, чтобы оценить сквер, созданный на месте съемок картины «Осенний марафон».

Пользователи Сети остались в восторге от новостей о жизни любимого артиста. В комментариях они поблагодарили депутата за поездку к Басилашвили и отметили, каким свежим выглядит звезда экрана.