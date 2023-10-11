86-летняя Немоляева только раз сделала пластику: сейчас на звезду без слез не взглянешь

В свои 86 лет Светлана Немоляева остается на виду у публики. Внешность актрисы горячо обсуждается на просторах Интернета.

Звезда лишь однажды решилась лечь под нож хирурга — посоветовала подруга. Артистка призналась:

«В тот период ее лицовмиг рухнуло, и с этим нужно было что-то делать».

Хирург провел операцию по подтяжке лица. Результатом пациентка осталась довольна.

Эффект от хирургического вмешательства сохранялся на протяжении двух лет. После этого знаменитость не стала повторять процедуру. И, кажется, сделала правильный выбор: в отличие от многих коллег, не изуродовала себя пластикой.

Сейчас на Немоляеву не взглянешь без слез, но слезы эти от восторга и умиления.

«Выглядит прекрасно», «Вечно молодая и обаятельная»" «Какая она невероятная, очень люблю ее», «Она шикарная», — пишут поклонники в соцсетях.

В одном из интервью Светлана Владимировна призналась, что остается в потрясающей форме, поскольку всю жизнь занимается своим телом. Например, каждое утро она начинает с 10-минутной балетной зарядки.