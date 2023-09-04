86-летний Дроздов ест продукты трех цветов: благодаря этому до сих пор жив

Николай Дроздов сумел открыть «сейф долголетия». Телеведущий прочел книгу Юрия Гущо, согласно которой от долгой и здоровой жизни есть 12 ключей. Один из них — правильное питание.

В молодости звезда экрана страдал от лишнего веса. Но стоило только знаменитости сесть на необычную диету, как ненужные килограммы исчезли. В беседе с журналистами «Комсомольской правды» Дроздов рассказал, что вот уже много лет питается по принципу светофора.

Путешественник употребляет в пищу продукты трех цветов. Начал он с того, что ввел в свой рацион обилие зеленых овощей: таких, как огурец, капуста, листовой салат и болгарский перец. Затем он добавил к ним желтый, оранжевый и красный перец.

Важен еще один нюанс: никакого белого хлеба, только бородинский. Благодаря этим хитростям даже в 86 лет Николай Николаевич полон сил и энергии.