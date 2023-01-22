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Киноафиша Статьи 79 лет, а бабулей не назвать: почему все восхищаются матерью Заворотнюк (фото)

79 лет, а бабулей не назвать: почему все восхищаются матерью Заворотнюк (фото)

22 января 2023 19:45
79 лет, а бабулей не назвать: почему все восхищаются матерью Заворотнюк (фото)

Поклонники не сдерживают своего восторга.

Анастасия Заворотнюк родилась в творческой семье: ее матерью стала народная артистка России Валентина Заворотнюк. И пусть в последнее время прославленная актриса не появляется на экранах, она все равно продолжает привлекать внимание публики.

По мнению поклонников, Заворотнюк-старшая выглядит значительно моложе своих лет. Ее снимки регулярно появляются в социальных сетях внучки Анны, а ее поклонники не скупятся на комплименты в адрес артистки.

79 лет, а бабулей не назвать: почему все восхищаются матерью Заворотнюк (фото)

«Чтобы я так выглядела хотя бы в свои 40...», «Язык не поворачивается бабулю назвать бабулей», «С годами становится только красивее», — делятся мнением пользователи Сети.

При этом фанаты отмечают, что красота звезде «Моей прекрасно няни» досталась именно от матери. Заворотнюк-старшая неотличима от своей дочери и внучки, которых давно считают главными красавицами среди российских знаменитостей.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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