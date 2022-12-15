78 японцев поклонились Никулину после оскорбления: детали этой истории ошеломят

Вокруг доброты и щедрости Юрия Никулина ходило немало легенд. Проверить достоверность каждой из них с годами уже тяжело, но одну историю, связанную с именем актера, особенно любят его поклонники. Однажды утром по дороге на работу в цирк на Цветном бульваре Никулин стал свидетелем жуткого ДТП: автомобиль сбил женщину и ее маленького сына. Мальчик не пострадал, а вот его мама скончалась на месте. Вокруг собралась толпа зевак, но до ребенка им дела не было.

Артист не мог пройти мимо: он накрыл тело женщины собственным пиджаком и подошел к мальчику. Никулин поговорил с ним несколько минут, после чего подарил ему свой галстук и вызвался отвезти его к бабушке. На работу в тот день актер явился с сильным опозданием. Японская делегация, которая все это время ждала Юрия в цирке, была в бешенстве. Еще сильнее их расстроил вид мужчины в рубашке с закатанными рукавами, без галстука и пиджака, что они посчитали оскорбительным для деловой встречи. Сотрудничество с японцами наладить не удалось, они демонстративно тут же прервали переговоры.

Новая встреча делегации и Никулина состоялась через 5 лет в Токио. К тому времени японцы уже знали о том, что произошло с актером в злополучный день. Юрия встретили 78 человек, которые низко перед ним поклонились. Все они были без пиджаков, а рукава у их рубашек оказались закатаны.