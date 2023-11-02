72-летняя бабушка сыграла девочку: этот советский фильм неспроста считается худшим

Советскому кинематографу были не чужды позорные провалы. Многие проекты не снискали признания критиков и любви зрителей, но больше всего не повезло картине «Скворец и Лира».

Это была последняя лента в творческой биографии Любови Орловой, любимой актрисы вождя народов Иосифа Сталина. Кино снял муж артистки Григорий Александров. Его детище признали худшим советским фильмом, и на то была не одна причина.

По сюжету героине Орловой 35 лет, в то время как знаменитости было аж 72 года. Постановщик не смог отказать жене и позволил бабушке сыграть девочку, но обмануть публику не получилось.

Съемочная команда пыталась скрыть истинный возраст Любови Петровны, но эта миссия оказалась невыполнимой. Не понравилась зрительской аудитории не только неубедительность звезды в роли Людмилы Грековой, но и слишком пресный сюжет.