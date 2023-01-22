71-летний Джамшут из проекта «Наша Russia» живет в приюте для бездомных: как он потерял все

Валерий Магдьяш известен по своей роли гастарбайтера в сериале «Наша Russia». Даже несмотря на отсутствие слов у его персонажа, актеру удавалось смешить зрителей.

Кроме популярности этот проект принес мужчине неплохой заработок. Каждый съемочный день стоил 300 долларов, и артисту удалось накопить на новую большую квартиру. Когда он все-таки решился продать свою прежнюю недвижимость и добавить заработанный гонорар, с ним случилось несчастье. Валерий пошел в банк, чтобы положить все деньги на сберегательный счет, и именно в этот день на него напали и ограбили.

Это происшествие сломило актера. Он пристрастился к алкоголю и стал зависимым от спиртного. Зная о состоянии мужчины, новых ролей ему не предлагали. Без работы и квартиры он быстро оказался на улице. Однако о его истории узнали и постарались помочь. Сегодня Магдьяш находится в ставропольском приюте для бездомных людей.