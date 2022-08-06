7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам

Все же создателям не удалось избежать несоответствий фактам, за которые их ругают самые внимательные зрители.

Возраст героев

Создателям проекта было непросто указывать корректный возраст персонажей, ведь точных сведений о нем нет.

Историки предполагают, что Эртугрул скончался в возрасте 93 лет. Согласно двум основным версиям, он умер в 1281 или 1288 году.

Дата его рождения неизвестна. На момент смерти вождя Осману было чуть больше 20 лет. В сериале же ему 23 года, и отец к этому моменту все еще жив.

Знакомство с Бала-хатун

В «Основании: Осман» герой знакомится с первой женой в возрасте 23 лет. Историки же предполагают, что сын вождя женился на девушке на несколько лет раньше – в 19. Кроме того, она была дочерью шейха Эдебали, который близко общался с отцом Османа Эртугрулом. Поэтому познакомиться они могли еще раньше.

Географические неточности

После смерти Эртугрула власть перешла к его сыну. Однако когда юный Осман начал править, еще не было тех феодальных владений в тюркских землях, которые показаны в сериале.

Они появились позднее, когда основатель империи начал расширять границы.

Похищение Айгюль

В проекте София планировала похитить девушку, чтобы обернуть это против Османа. На самом деле этого исторического факта не было. Да и в целом разработанный героями сериала план мог обернуться против них самих. Закон того времени был строг к тем, кто пытался похитить дочерей мусульман. Преступников, которых ловили за руку, без лишних разбирательств обезглавливали.

Выбор одежды

Во многих турецких исторических сериалах создатели жертвуют достоверностью ради красоты героинь. Поэтому часто облачают их в одежду, которая не соответствует той или иной эпохе.

В «Основании: Осман» девушки тоже носят роскошную одежду с красивыми узорами.

В действительности они не могли бы себе такое позволить. Мусульманку, которая появилась бы в такой одежде, сочли бы нецеломудренной – мягко говоря. Подобные наряды появились лишь веком позднее.

Неверное изображение героя

Историки считают, что Осман был не таким уж безграмотным, каким его изобразили в проекте. Напротив, основатель Османской империи по меркам той эпохи считался достаточно образованным. Уже в 19 лет он мог наизусть прочесть любую часть Корана. В исторических документах о нем отзываются как об умном и мудром правителе.

Личная жизнь Османа

В сериале не слишком достоверно показана личная жизнь правителя. Рабия Бала-хатун стала первой любовью и женой правителя. А уже затем он женился второй раз, когда она так и не смогла родить ему наследника. В действительности же, говорят историки, было наоборот. Первой супругой стала именно Малхун-хатун, а уже затем Осман женился второй раз.