Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам

7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам

6 августа 2022 17:21
7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам

Этот сериал поклонники турецких проектов считают одним из лучших в историческом жанре.

Все же создателям не удалось избежать несоответствий фактам, за которые их ругают самые внимательные зрители.

Возраст героев

Создателям проекта было непросто указывать корректный возраст персонажей, ведь точных сведений о нем нет.

Историки предполагают, что Эртугрул скончался в возрасте 93 лет. Согласно двум основным версиям, он умер в 1281 или 1288 году.

Дата его рождения неизвестна. На момент смерти вождя Осману было чуть больше 20 лет. В сериале же ему 23 года, и отец к этому моменту все еще жив.

Знакомство с Бала-хатун

7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам

В «Основании: Осман» герой знакомится с первой женой в возрасте 23 лет. Историки же предполагают, что сын вождя женился на девушке на несколько лет раньше – в 19. Кроме того, она была дочерью шейха Эдебали, который близко общался с отцом Османа Эртугрулом. Поэтому познакомиться они могли еще раньше.

Географические неточности

После смерти Эртугрула власть перешла к его сыну. Однако когда юный Осман начал править, еще не было тех феодальных владений в тюркских землях, которые показаны в сериале.

Они появились позднее, когда основатель империи начал расширять границы.

Похищение Айгюль

7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам

В проекте София планировала похитить девушку, чтобы обернуть это против Османа. На самом деле этого исторического факта не было. Да и в целом разработанный героями сериала план мог обернуться против них самих. Закон того времени был строг к тем, кто пытался похитить дочерей мусульман. Преступников, которых ловили за руку, без лишних разбирательств обезглавливали.

Выбор одежды

Во многих турецких исторических сериалах создатели жертвуют достоверностью ради красоты героинь. Поэтому часто облачают их в одежду, которая не соответствует той или иной эпохе.

В «Основании: Осман» девушки тоже носят роскошную одежду с красивыми узорами.

В действительности они не могли бы себе такое позволить. Мусульманку, которая появилась бы в такой одежде, сочли бы нецеломудренной – мягко говоря. Подобные наряды появились лишь веком позднее.

Неверное изображение героя

7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам

Историки считают, что Осман был не таким уж безграмотным, каким его изобразили в проекте. Напротив, основатель Османской империи по меркам той эпохи считался достаточно образованным. Уже в 19 лет он мог наизусть прочесть любую часть Корана. В исторических документах о нем отзываются как об умном и мудром правителе.

Личная жизнь Османа

7 вопиющих киноляпов в «Основание: Осман», за которые стыдно историкам

В сериале не слишком достоверно показана личная жизнь правителя. Рабия Бала-хатун стала первой любовью и женой правителя. А уже затем он женился второй раз, когда она так и не смогла родить ему наследника. В действительности же, говорят историки, было наоборот. Первой супругой стала именно Малхун-хатун, а уже затем Осман женился второй раз.

Елена Петрова
Елена Петрова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Глупая ошибка: слова Вертинской о Градском возмутили россиян Глупая ошибка: слова Вертинской о Градском возмутили россиян Читать далее 7 августа 2022
Лишь 10% людей могут справиться с этим тестом на зрительную память Лишь 10% людей могут справиться с этим тестом на зрительную память Читать далее 7 августа 2022
7 турецких актеров, затмивших голливудских красавчиков 7 турецких актеров, затмивших голливудских красавчиков Читать далее 7 августа 2022
Подешевел в десятки раз: раскрыты гонорары Галкина в Израиле Подешевел в десятки раз: раскрыты гонорары Галкина в Израиле Читать далее 7 августа 2022
Разрешали: что творилось под столом ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Разрешали: что творилось под столом ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Читать далее 7 августа 2022
Эти 4 знака зодиака могут обидеться из-за ерунды – и выставить вас виноватым Эти 4 знака зодиака могут обидеться из-за ерунды – и выставить вас виноватым Читать далее 7 августа 2022
7 нелепых ошибок, которые испортили экранизацию «Гарри Поттера» 7 нелепых ошибок, которые испортили экранизацию «Гарри Поттера» Читать далее 7 августа 2022
Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками Жутковато: покойных Цоя, Бодрова и Галкина показали стариками Читать далее 7 августа 2022
Якубович поплатился за насмешки над участниками «Поля чудес» Якубович поплатился за насмешки над участниками «Поля чудес» Читать далее 7 августа 2022
Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой Помните доярку из Хацапетовки? Не поверите, что стало с красавицей-актрисой Читать далее 7 августа 2022
Related video