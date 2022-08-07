7 турецких актеров, затмивших голливудских красавчиков

У многосерийных проектов из Турции с каждым годом все больше поклонников по всему миру.

Не последнюю роль в успехе сериалов играют брутальные, но при этом романтичные мужские персонажи. А актеры, исполняющие главные роли, уже давно входят в списки самых привлекательных мужчин мира.

Кыванч Татлытуг

Высокий рост, спортивное телосложение и правильные черты лица помогли будущему актеру сделать карьеру в модельном бизнесе. Хотя поклонники могли и не узнать о его таланте, если бы не травма. Татлытуг профессионально занимался баскетболом, но был вынужден оставить спорт.

Именно тогда на него обратили внимание представители модельного бизнеса.

Через несколько лет Кыванч дебютировал на экране, и практически мгновенно завоевал зрительские симпатии. Турецкие журналисты часто сравнивают актера с Брэдом Питтом, считая, что он не уступает ему по привлекательности.

Серкан Чайоглу

Еще один мужественный актер, рост которого составляет 188 см. Ранние годы жизни он провел в Германии, однако принял решение вернуться на родину. И не прогадал. Здесь его ждала слава сначала в модельном бизнесе, а затем на телевидении. Он начинал с небольших ролей, однако вскоре ему начали предлагать только главные.

Барыш Ардуч

В юности Ардуч вряд ли думал о том, чтобы стать актером. Тогда он работал спасателем, и долго не задумывался о смене профессии. Работе он посвятил 8 лет. После окончания курсов актерского мастерства Барыш дебютировал в сериале с небольшой ролью.

Сейчас на его счету больше 10 полнометражных и многосерийных проектов.

Мехмет Гюнсюр

Исполнитель роли шехзаде Мустафы из «Великолепного века» в прошлом имел множество увлечений. Он получил образование по специальности «журналистика», а также играл в музыкальной группе и даже пробовал себя в ресторанном бизнесе. Но настоящий успех его ждал на телевидении, где он исполнил несколько десятков разноплановых ролей.

Чагатай Улусой

При росте 190 см неудивительно, что будущий актер в юности увлекся спортом. Он даже мечтал стать профессиональным баскетболистом. К счастью для его поклонниц, Улусой начал работать моделью и быстро добился успеха. Уже в 19 лет он дебютировал на телевидении и быстро начал получать главные роли.

Толгахан Сайышман

Еще один обладатель яркой модельной внешности. Сайышман обожает спорт, и носит титул «Мистер Турция». Известность ему принесла роль в комедии «Гол моей жизни», в которой он сыграл вместе с Фахрие Эвджен.

Ну, а российские зрительницы запомнили его по проекту «Небесная любовь».

Кадир Догулу

Этот привлекательный актер в детстве тоже не думал о том, что свяжет себя с кинематографом. Он родился в бедной многодетной семье, и рано начал работать. Подрабатывал тем, что носил воду и чинил велосипеды. А мечтал стать барменом. В 17 лет Догулу переехал в Стамбул, но едва не сдался, когда не смог найти хорошую работу. Вскоре парня с яркой внешностью заметили представители модельного бизнеса. А в 2010-м он дебютировал на телевидении.