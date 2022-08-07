7 нелепых ошибок, которые испортили экранизацию «Гарри Поттера»

Если бы в лентах франшизы не было этих моментов, критикам не к чему было бы придраться. Но даже с ними вселенная «Гарри Поттера» остается любимой миллионами.

Распределение первокурсников

В самом первом фильме новых учеников Хогвартса распределяют по факультетам. И, если в книге все было логично (детей вызывали по алфавиту), то создатели картины явно перемудрили. Сложно объяснить, почему первой идет Гермиона Грейнджер, затем Драко Малфой, а потом Сьюзан Боунс и Рон Уизли. Ну, а Гарри отвели место в конце, чтобы до последнего выдержать интригу. Впрочем, все равно порядок распределения выглядит нелогичным.

Оливер Вуд не знает правил

Только так можно объяснить то, что капитан команды допускает подобную неточность. Когда Вуд в «Философском камне» объясняет Гарри правила, он говорит, что выигрывает та команда, ловец которой схватил снитч.

На самом деле золотой мячик лишь прибавляет очки к основному счету. Но не является залогом победы.

Так произошло на международном турнире по квиддичу, когда Виктор Крам поймал снитч, но сборная Болгарии все равно не дотянула до победы из-за нехватки очков.

У Гарри голубые глаза

Создатели франшизы хотели использовать зеленые линзы, чтобы глаза героя были каноничными. Но у актера началась аллергия. В итоге от них отказались, но это еще полбеды. У актрисы, которая играет мать героя в детстве, они карие. Что довольно странно, учитывая, как все постоянно упоминают о сходстве глаз Гарри и Лили.

Судьба Принца-полукровки

Именно благодаря книге Принца-полукровки Гарри смог стать любимчиком профессора Слизнорта. А потом и добыл бесценные сведения о Волан-де-Морте. Но в фильме так и не рассказали о том, почему Северус Снейп придумал себе это прозвище. Зато секрет раскрыт в книгах. Принц – это фамилия матери профессора. Полукровкой же он называл себя из-за того, что его отец был магглом.

Гермиона колдует за пределами Хогвартса

Поклонники саги до сих пор спорят о том, могла ли девочка безнаказанно починить очки Гарри, находясь в поезде.

Ведь основное правило для несовершеннолетних волшебников касается того, что магия вне стен Хогвартса запрещена.

Конечно, можно списать это на то, что в экспрессе нет магглов, поэтому можно пускать в ход колдовство. Или на то, что поезд является частью школы магии.

Джеймс и Сириус надели форму до распределения

В «Дарах смерти» зрители вновь видят воспоминания Северуса Спейпа. Он переносится в день, когда происходило распределение по факультетам.

В этот момент Джеймс Поттер и Сириус Блэк уже облачились в мантии расцветки Гриффиндора.

Что довольно странно, учитывая то, что они едва успели прибыть в Хогвартс.

Гарри не починил свою палочку

В финале последнего фильма герой ломает Бузинную палочку, что поразило поклонников книги. По задумке Роулинг, Гарри с помощью мощного артефакта сначала чинил собственную палочку, затем возвращал его в могилу Дамблдора. Не совсем понятно, почему авторы ленты решили так бесславно завершить историю одного из Даров Смерти.