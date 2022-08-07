7 глупых стереотипов о русских, которыми Голливуд до сих пор изводит зрителей
Удивительно, но развесистая «клюква» до сих пор пользуется популярностью в кино.
Создателям сериала «И просто так» еще долго будут припоминать эпизод, в котором Кэрри решила, что ее русская соседка заработала на квартиру проституцией. Из-за этого на авторов проекта посыпались обвинения в русофобии. Но это далеко не первый случай, когда кинематографисты преподносят зрителям странные стереотипы о России.
Здесь очень холодно
Как и во многих государствах, в России есть северные регионы с суровыми зимами. Жители теплых стран могут быть шокированы низкими температурами. Но сценаристы явно забывают, что здесь есть и другие климатические пояса с комфортной погодой.
Почему-то в сценах, действие которых происходит в России, обязательно должны присутствовать мороз, снег, шапки-ушанки.
Люди постоянно пьют
Еще один частый стереотип, который в некоторых голливудских лентах приобретает просто устрашающие масштабы.
Стоит вспомнить только героя Брюса Уиллиса из боевика «РЭД», который, не морщась, литрами пьет водку с офицером ФСБ.
После этого можно не удивляться тому, как русский космонавт из другого фильма с Уиллисом («Армагеддон») в шапке-ушанке напивается прямо на станции.
Смесь Северной Кореи и СССР
Похоже, именно такой представляют современную Россию голливудские кинематографисты. Апофеозом абсурда многие зрители считают ленту «Красный воробей». Даже если забыть о том, что русскую девушку зовут Доминикой, а также о существовании спорного вида шпионажа, сути в картине все равно немного.
Зрители так и не поняли, почему героине оставили только 2 пути – быть балериной или быть шпионкой.
Все русские верят в Бога
Почему-то русские персонажи в голливудских фильмах почти всегда изображены набожными. У зарубежных зрителей может возникнуть убеждение, что каждый житель страны непременно носит множество крестов, а перед важными событиями крестится и молится.
Но разве это имеет хоть какое-то отношение к реальности?
Верность традициям
Еще один схожий стереотип.
Русских считают не только набожными, но и свято чтящими многолетние традиции.
Самовар, балалайка, песня о коробочке – все эти клише есть в культовой комедии «Сердцеедки» и десятке – другом прочих фильмов.
Здесь одни олигархи
Если в ленте есть русские, то обязательно должен присутствовать как минимум один олигарх, живущий на широкую ногу. Конечно, в стране хватает обеспеченных людей, но по-настоящему состоятельных среди них не так уж много.
Однако выражение «русский олигарх» уже стало устоявшимся, и не в последнюю очередь благодаря голливудским картинам.
Все связаны с мафией или с ФСБ
Если верить зарубежным фильмам, в России живут одни злодеи. Получится ли вспомнить хотя бы несколько лент, в которых русские изображены положительными персонажами? Вероятно, наблюдать за ними зарубежным зрителям было бы не так интересно, поэтому создатели четко придерживаются своего плана. Если в фильме есть русский, он должен быть связан с мафией.
Или со спецслужбами, цель которых – навредить главному герою или его стране. Но добро всегда должно побеждать зло (в лице русских).