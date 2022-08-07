7 глупых стереотипов о русских, которыми Голливуд до сих пор изводит зрителей

Удивительно, но развесистая «клюква» до сих пор пользуется популярностью в кино.

Создателям сериала «И просто так» еще долго будут припоминать эпизод, в котором Кэрри решила, что ее русская соседка заработала на квартиру проституцией. Из-за этого на авторов проекта посыпались обвинения в русофобии. Но это далеко не первый случай, когда кинематографисты преподносят зрителям странные стереотипы о России.

Здесь очень холодно

«Превосходство Борна»

Как и во многих государствах, в России есть северные регионы с суровыми зимами. Жители теплых стран могут быть шокированы низкими температурами. Но сценаристы явно забывают, что здесь есть и другие климатические пояса с комфортной погодой.

Почему-то в сценах, действие которых происходит в России, обязательно должны присутствовать мороз, снег, шапки-ушанки.

Люди постоянно пьют

«РЭД»

Еще один частый стереотип, который в некоторых голливудских лентах приобретает просто устрашающие масштабы.

Стоит вспомнить только героя Брюса Уиллиса из боевика «РЭД», который, не морщась, литрами пьет водку с офицером ФСБ.

После этого можно не удивляться тому, как русский космонавт из другого фильма с Уиллисом («Армагеддон») в шапке-ушанке напивается прямо на станции.

Смесь Северной Кореи и СССР

«Красный воробей»

Похоже, именно такой представляют современную Россию голливудские кинематографисты. Апофеозом абсурда многие зрители считают ленту «Красный воробей». Даже если забыть о том, что русскую девушку зовут Доминикой, а также о существовании спорного вида шпионажа, сути в картине все равно немного.

Зрители так и не поняли, почему героине оставили только 2 пути – быть балериной или быть шпионкой.

Все русские верят в Бога

«Порок на экспорт»

Почему-то русские персонажи в голливудских фильмах почти всегда изображены набожными. У зарубежных зрителей может возникнуть убеждение, что каждый житель страны непременно носит множество крестов, а перед важными событиями крестится и молится.

Но разве это имеет хоть какое-то отношение к реальности?

Верность традициям

«Сердцеедки»

Еще один схожий стереотип.

Русских считают не только набожными, но и свято чтящими многолетние традиции.

Самовар, балалайка, песня о коробочке – все эти клише есть в культовой комедии «Сердцеедки» и десятке – другом прочих фильмов.

Здесь одни олигархи

«Рок-н-рольщик»

Если в ленте есть русские, то обязательно должен присутствовать как минимум один олигарх, живущий на широкую ногу. Конечно, в стране хватает обеспеченных людей, но по-настоящему состоятельных среди них не так уж много.

Однако выражение «русский олигарх» уже стало устоявшимся, и не в последнюю очередь благодаря голливудским картинам.

Все связаны с мафией или с ФСБ

«Великий уравнитель»

Если верить зарубежным фильмам, в России живут одни злодеи. Получится ли вспомнить хотя бы несколько лент, в которых русские изображены положительными персонажами? Вероятно, наблюдать за ними зарубежным зрителям было бы не так интересно, поэтому создатели четко придерживаются своего плана. Если в фильме есть русский, он должен быть связан с мафией.