66-летняя Саманта из «Секса в большом городе» в купальнике взбудоражила всех (фото)

Великолепная Саманта из сериала «Секс в большом городе» в нулевые была кумиром и примером для многих женщин. Роль стильной барышни исполнила актриса Ким Кэтролл, которая сегодня выглядит далеко не так, как в былые времена.

При этом артистка, несмотря на свой возраст, не стесняется оголяться перед публикой. Недавно она поделилась с подписчиками снимком и предстала в довольно откровенном наряде. Кэтролл позировала в купальнике, который открыто продемонстрировал прелести 66-летней звезды «Секса в большом городе».

В такой одежде отчетливо видно, что Саманта уже не та, а фигура Ким далека от глянцевых стандартов. Впрочем, поклонников ничуть не смутил пикантный снимок, а, наоборот, не на шутку взбудоражил — в хорошем смысле слова. Они оставили множество восхищенных комментариев под ее постом: «Ты сексуальна до невозможности», «Прекрасная Ким, возраст — это всего лишь цифра», «Прекрасно. Вы заставляете всех нас, женщин за 60, гордиться вами и помогаете ощущать себя такими же красивыми, как вы. Спасибо».