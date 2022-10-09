65 лет вместе: россияне потеряли дар речи при виде Ширвиндта с супругой

Все мечтают о такой крепкой семье.

Михаил Ширвиндт растрогал подписчиков, опубликовав снимки своих пожилых родителей – Александра Ширвиндта и Натальи Белоусовой. Пара вместе с 1957 года – у них трое внуков и пять правнуков.

«Такие люди должны быть веками друг с другом», «Пусть живут до 100 лет», «Красивые и талантливые! Здоровья, любви, благополучия», «Молодые, такие зубастики! Счастливые!», «Какие они хорошенькие молодые. Таких сейчас нет!», «Прекрасная пара, точно две половинки, так похожи», – писали поклонники добрые слова.

Но особо отметили фанаты Ширвиндта терпение и мудрость Натальи Николаевной, благодаря которой этот союз существует столько лет: