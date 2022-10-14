58-летняя Кортни Лав оголилась на публике: на главную скандалистку Америки страшно смотреть

Кортни Лав не изменяет себе и остается королевой эпатажа. Одна из самых ярких представительниц рок-сцены 90-х не готова расставаться со своей популярностью, поэтому то и дело напоминает поклонникам о себе.

Не так давно исполнительница и вовсе оголилась на публике. В своих социальных сетях Лав опубликовала фотографии, сделанные во время ее пляжного отдыха. В кадре звезда предстала в бикини, продемонстрировав тем самым свою фигуру. В результате знаменитость подверглась критике: интернет-пользователи пришли к выводу о том, что на гитаристку рок-группы Hole страшно смотреть.

Многих шокировало состояние тела и кожи Кортни: она выглядит дряблой и неровной. Хоть главная скандалистка Америки и остается стройной, выглядит она не самым лучшим образом. «Ужас», — подытожил один из подписчиков звезды в комментариях к ее посту.