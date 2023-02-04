57-летняя модель разделась на пляже: увиденное повергло в шок абсолютно всех

Паулина Поризкова и раньше очаровывала поклонников по всему миру, но сейчас ее красота достойна уважения. В этом возрасте мало кто может похвастаться стройной фигурой. А между тем она даже на пляже собирает сотни восторженных взглядов.

Модель уже отметила свое 57-летие, но о завершении карьеры она пока не думает. Ее съемки для модных журналов доказывают, что даже в таком возрасте манекенщица может быть успешна и востребована.

Обычно девушки в этой индустрии рано уходят на пенсию, поскольку со временем они теряют свою привлекательность и необходимые параметры фигуры. Но Паулина доказал, что при желании можно сохранить свою красоту и долго оставаться в поле зрения крупных дизайнеров и редакторов глянцевых журналов.

Подписчики женщины тоже не перестают восхищаться ее внешним видом.