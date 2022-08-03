Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 54-летняя Кабо решилась на откровенное фото в купальнике

54-летняя Кабо решилась на откровенное фото в купальнике

3 августа 2022 14:50
54-летняя Кабо решилась на откровенное фото в купальнике

Знаменитость не постеснялась откровенных фотографий.

Олька Кабо взбудоражила поклонников чувственным снимком в купальнике. Артистка провела свои каникулы в Сочи.

На фотографии, сделанной во время недавнего отпуска звезды сериала «Родком», она позирует на яхте в изящном купальнике. Пользователи сети не оставили без внимания фотографию, осыпав Кабо комплиментами. По их мнению, актрису можно смело назвать одной из самых красивых знаменитостей в стране.

54-летняя Кабо решилась на откровенное фото в купальнике

«И это мама взрослой дочери! Нет, пенсию вам точно не дадут!», «Ольга — вы чудо как хороши», «Нимфа», «Вы как богиня», — пишут преданные фанаты в социальных сетях Кабо.

Также многие похвалили артистку за смелость делиться настолько пикантными снимками и призвали как можно чаще публиковать подобные фотографии. Как отметили подписчики, далеко не каждая знаменитость решается показать такие кадры в ее возрасте.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Всего 2 знака Зодиака попали в "черный список" Вселенной Всего 2 знака Зодиака попали в Читать далее 4 августа 2022
Тест: Умны ли вы настолько, насколько думаете? Тест: Умны ли вы настолько, насколько думаете? Читать далее 4 августа 2022
Богомолов раскрыл правду о русофобии в Европе Богомолов раскрыл правду о русофобии в Европе Читать далее 4 августа 2022
Эту нестыковку много лет не замечали в «Иронии судьбы»: что не так с квартирой Лукашина? Эту нестыковку много лет не замечали в «Иронии судьбы»: что не так с квартирой Лукашина? Читать далее 4 августа 2022
Уехал за ней в Америку: вот на ком Чернышев был женат до Заворотнюк Уехал за ней в Америку: вот на ком Чернышев был женат до Заворотнюк Читать далее 4 августа 2022
Тест: только те, чье детство прошло в СССР, угадает всех героев детских советских фильмов Тест: только те, чье детство прошло в СССР, угадает всех героев детских советских фильмов Читать далее 4 августа 2022
4 знака зодиака в августе рискуют потерять все: астролог назвал "неудачников" 4 знака зодиака в августе рискуют потерять все: астролог назвал Читать далее 4 августа 2022
Из красавца в бородатого деда: евнуха Сюмбюля из «Великолепного века» сейчас не узнать Из красавца в бородатого деда: евнуха Сюмбюля из «Великолепного века» сейчас не узнать Читать далее 4 августа 2022
Вот как выглядели бы дети Гузеевой и Михалкова из «Жестокого романса» Вот как выглядели бы дети Гузеевой и Михалкова из «Жестокого романса» Читать далее 4 августа 2022
Звезда «Великолепного века» была брюнеткой в юности, и ее не узнать Звезда «Великолепного века» была брюнеткой в юности, и ее не узнать Читать далее 4 августа 2022
Related video