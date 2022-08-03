54-летняя Кабо решилась на откровенное фото в купальнике

Олька Кабо взбудоражила поклонников чувственным снимком в купальнике. Артистка провела свои каникулы в Сочи.

На фотографии, сделанной во время недавнего отпуска звезды сериала «Родком», она позирует на яхте в изящном купальнике. Пользователи сети не оставили без внимания фотографию, осыпав Кабо комплиментами. По их мнению, актрису можно смело назвать одной из самых красивых знаменитостей в стране.

«И это мама взрослой дочери! Нет, пенсию вам точно не дадут!», «Ольга — вы чудо как хороши», «Нимфа», «Вы как богиня», — пишут преданные фанаты в социальных сетях Кабо.

Также многие похвалили артистку за смелость делиться настолько пикантными снимками и призвали как можно чаще публиковать подобные фотографии. Как отметили подписчики, далеко не каждая знаменитость решается показать такие кадры в ее возрасте.