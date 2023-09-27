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51 год никак не дашь: внучка звезды «Кубанских казаков» точно знает секрет вечной молодости

27 сентября 2023 10:22
51 год никак не дашь: внучка звезды «Кубанских казаков» точно знает секрет вечной молодости

Актрисе пришлось принять срочные меры.

Дарья Повереннова активно выступает против эйджизма. Актриса никому не позволяет называть себя бабкой, подчеркивая, что чувствует себя молодой и прекрасной. И выглядит, стоит признать, точно так же.

Поклонники гадают, в чем же секрет внучки Сергея Лукьянова, известного по фильму «Кубанские казаки».

Тем временем знаменитость не скрывает, что именно помогает ей сохранять свое очарование. По словам звезды, еще 10 лет назад она выглядела гораздо хуже, чем сейчас. Прежде Повереннова не ограничивала себя в кофе, выкуривала по пачке сигарет в день и совсем не занималась спортом.

В один прекрасный день Повереннова поняла, что так дальше продолжаться не может. Она распрощалась с вредными привычками, начала следить за питанием, а также занялась спортом. Правильный образ жизни принес свои плоды. И теперь талантливая артистка выглядит моложе своего возраста.

51 год никак не дашь: внучка звезды «Кубанских казаков» точно знает секрет вечной молодости
Фото: кадры из фильма "Кубанские казаки" (1949), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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