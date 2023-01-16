50 швов на лице: истинная причина пластики Мелани Гриффит вызовет дрожь

Мелани Гриффит известна не только своей успешной карьерой, но и любовью к пластической хирургии. В течение многих лет поклонники активно обсуждают перемены во внешности артистки, однако мало кто догадывается, почему именно звезда фильма «Двое — это слишком» вновь и вновь оказывается на хирургическом столе.

Как оказалось, причиной всему стал фильм «Рев», где она снималась вместе со своей матерью. У Мелани в картине была лишь эпизодическая роль, но из-за того, что ей необходимо было находиться в кадре с дикими животными, она хотела отказаться от съемок. Продюсеры же смогли уговорить артистку вернуться на съемочную площадку, что в итоге обернулось трагедией.

Так, в одной из сцен лев напал на Мелани. Хищник изодрал артистку настолько сильно, что врачам пришлось накладывать ей на лицо 50 швов. После же все последствия звезда экрана вынуждена была исправлять пластической хирургией и до сих пор обращается к специалистам именно из-за того несчастного случая.