50-летнюю голливудскую красотку тайно сфотографировали без макияжа: ее просто не узнать

Звезда картин «Перл-Харбор» и «Поймай меня, если сможешь» Дженнифер Гарнер в свои 50 перестала следить за собой и идеальной укладке давно предпочитает кепку или собранные в хвост волосы. Злые языки поговаривают, что так на артистку повлиял развод с Беном Аффлеком, который прошлым летом женился на Дженнифер Лопес.

Сама кинодива объясняет все проще: трое детей гораздо больше любят ее естественный образ, да и голливудские крысиные бега за красотой надо прекращать. Легко говорить, с ее-то генетикой.

Недавно папарацци подкараулили Гарнер на пути в клинику в Санта-Монике, куда артистка отправилась на физиопроцедуры. Моложавое и подтянутое лицо с небольшими мешками под глазами, впалые щеки и четкая линия подбородка — героиню «Из 13 в 30» здесь не признаешь, но таким внешним данным на шестом десятке можно только позавидовать.

В Сети уже давно обсуждают роман артистки с генеральным директором компании CaliGroup с Джоном Миллером. По слухам, далекий от интриг и сплетен шоу-бизнеса ресторатор может совсем скоро сделать кинозвезде предложение.