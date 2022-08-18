45 минут саморекламы: новое шоу Самбурской вызвало оторопь

Настасья Самбурская за последний год стала героиней сразу нескольких скандалов. Сначала она выясняла отношения в суде с продюсером Виктором Дробышем, который «раскручивал» ее как певицу. А после Настасья стала лицом онлайн-марафона, но его создателей участники заподозрили в мошенничестве.

Поклонники даже заметили, что куда чаще становится известно о конфликтах с участием Самбурской, чем о ее новых кинопроектах. В попытках исправить эту ситуацию Настасья решила попробовать себя в новом амплуа и стала ведущей шоу о путешествиях на YouTube.

Накануне первый выпуск программы «Маршрут построен» вышел в Сети. В тревел-шоу актриса путешествует по российским регионам и ищет отечественные места для отдыха, местных предпринимателей и самородков. В премьерном эпизоде Настасья проехала по Подмосковью. Но интернет-пользователей ее работа не впечатлила.