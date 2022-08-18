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45 минут саморекламы: новое шоу Самбурской вызвало оторопь

18 августа 2022 11:45
45 минут саморекламы: новое шоу Самбурской вызвало оторопь

Актриса стала ведущей проекта о путешествиях.

Настасья Самбурская за последний год стала героиней сразу нескольких скандалов. Сначала она выясняла отношения в суде с продюсером Виктором Дробышем, который «раскручивал» ее как певицу. А после Настасья стала лицом онлайн-марафона, но его создателей участники заподозрили в мошенничестве.

Поклонники даже заметили, что куда чаще становится известно о конфликтах с участием Самбурской, чем о ее новых кинопроектах. В попытках исправить эту ситуацию Настасья решила попробовать себя в новом амплуа и стала ведущей шоу о путешествиях на YouTube.

Накануне первый выпуск программы «Маршрут построен» вышел в Сети. В тревел-шоу актриса путешествует по российским регионам и ищет отечественные места для отдыха, местных предпринимателей и самородков. В премьерном эпизоде Настасья проехала по Подмосковью. Но интернет-пользователей ее работа не впечатлила.

«Я смогла! Я посмотрела!», «Настоятельно рекомендую сменить ведущую на более компетентную», «Я ожидал про путешествия по России, а тут неопытная ведущая и неуместные шутки», — отметили комментаторы.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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