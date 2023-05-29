40 лет был эталоном красоты: комиссар Каттани перепугал народ преображением

Несмотря на напряженные отношения с Западом, на советских экранах все же появлялись иностранные проекты. Одним из них стал детективный сериал «Спрут» в котором ведущая роль досталась Микеле Плачидо. В его исполнении комиссар Каттани полюбился всем зрителям, и в итоге актер стал мировой звездой.

Тем не менее вскоре он решил, что должен заниматься собственными проектами, и заставил создателей избавиться от популярного персонажа. После этого итальянец снялся еще во множестве успешных фильмов и часто появлялся на обложках глянцевых журналов. На протяжении 40 лет красавец оставался олицетворением мужской привлекательности и харизмы.

Однако за последние годы поклонники звезды заметили, что он сильно постарел. Плачидо осунулся, его волосы полностью поседели, а на лице появились глубокие морщины. Лишь взгляд актера остался таким же серьезным и пронзительным.