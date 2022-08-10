4 знака зодиака будут преследовать беды до ноября

Жизнь состоит из черных и белых полос. Всем нам хотелось бы, чтобы череда светлых и радостных событий длилась как можно дольше, однако периодически наступает время трудностей и испытаний. Астрологи выяснили, жизнь каких знаков зодиака уже совсем скоро превратится в бег с препятствиями – звезды обещают, что неблагоприятный период продлится с августа до конца осени.

Телец

В ближайшие несколько месяцев у Тельцов будет очень плотный рабочий график. Несмотря на то, что представители земного знака по своей природе настоящие трудоголики, различные сложности и конфликты, которые будут сопровождать рабочий процесс, негативно скажутся на самочувствии.

Чтобы избежать выгорания, необходимо научиться расставлять приоритеты и в первую очередь браться за те задачи, которые входят в разряд неотложных.

Кроме того, звезды обещают Тельцам конфликты со второй половинкой.

Рак

В конце лета и на протяжении практически всей осени Ракам предстоит решать проблемы, которые накопились у них за предшествующие месяцы, а также расплачиваться со старыми долгами. При этом речь идет не только о финансах, но и об отношениях с близкими людьми. Небесные светила предупреждают о том, что многие уроженцы водного знака почувствуют себя вялыми и обессиленными.

Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, Ракам необходимо давать регулярный отдых своему уму и телу.

Скорпион

Скорпионам звезды сулят неприятности на работе. Вполне возможно, что представители знака столкнутся с завистью со стороны коллег или подчиненных, а также с несправедливыми обвинениями в свой адрес.

Обиднее всего будет то, что среди предателей окажется человек, которому Скорпион действительно доверял.

Проблемы на работе могут неблагоприятно сказаться на атмосфере в семье – важно оставлять стресс за порогом и не срывать негативные эмоции на ни в чем не виноватых домочадцах.

Водолей

Период с августа по ноябрь принесет Водолеям трудности в семье. Астрологи предупреждают о том, что возможны длительные конфликты с родителями или супругами. Дадут о себе знать старые обиды, но важно не позволить им разрушить настоящее.

Проблемы дома наложат свой отпечаток на другие сферы жизни – из-за стресса Водолеям будет сложнее сосредоточиться на рабочих делах, что приведет к ошибкам и недовольству руководства.

Кроме того, возможны проблемы со здоровьем.