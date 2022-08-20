4 самых коварных знака зодиака: они пойдут на все ради своей цели

Одни люди дорожат отношениями с друзьями, близкими и коллегами, а потому ни за что не пойдут на сделку со своей совестью – даже если на кону будет стоять их личная выгода. Другие же без долгих раздумий предадут кого угодно, лишь бы добиться своих целей. Специалисты в сфере астрологии утверждают, что на такие поступки способны не все знаки зодиака – некоторые из них отличаются особым коварством и беспринципностью. Испанские астрологи рассказали порталу Infobae, каких знаков стоит опасаться.

Близнецы

С представителями воздушного знака нужно держать ухо востро. На первый взгляд это может показаться абсурдом – Близнецы настолько общительны и коммуникабельны, что никому в голову не придет обвинять их в коварстве. Однако при близком знакомстве можно заметить, что этот знак себе на уме. Близнецы легко выпытывают у окружающих их секреты, но мало кто знает, что творится в их душе.

Поэтому истинные намерения уроженцев знака всегда покрыты мраком тайны.

Овен

Если в случае с Близнецами невозможно понять, как они на самом деле относятся к человеку, то с Овнами все очевидно. Представители огненного знака обладают взрывным характером, их довольно просто вывести из себя.

Охваченный бурными эмоциями, Овен способен наломать немало дров, в том числе устроить подлость человеку, который чем-то его оскорбил.

И неважно, кто был “обидчиком” – друг с пеленок, с которым пуд соли съели, или близкий родственник.

Козерог

Рожденные под знаком Овна – люди на редкость категоричные. Если они решат, что кто-то относится к ним без должного уважения, быстро переведут человека из разряда друзей в разряд врагов до гроба. Неважно, как много сделал “обидчик” для Козерога до переломного момента – представители этого знака вычеркнут его из своей жизни и при встрече будут старательно делать вид, что они с ним не знакомы.

Даже если Козерог поймет, что ошибался, из принципа не сделает шаг к примирению.

Скорпион

Представители водного знака по своей природе люди недоверчивые. Даже если человек сто раз докажет им своими поступками, что не замышляет против них гадость, они все равно будут смотреть на него с подозрением. А потом и вовсе решат, что лучшая защита – нападение, и вычеркнут несчастного из своей жизни.