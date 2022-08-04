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Киноафиша Статьи 37-летняя Пересильд показала фигуру в купальнике и удивила фанатов

37-летняя Пересильд показала фигуру в купальнике и удивила фанатов

4 августа 2022 12:55
37-летняя Пересильд показала фигуру в купальнике и удивила фанатов

Знаменитость не постеснялась откровенных фотографий.

Юлия Пересильд взбудоражила поклонников кадрами в купальнике. Не так давно артистка отправилась в отпуск.

Актриса вот уже несколько дней наслаждается одним из приморских курортов, а компанию в поездке ей составили наследницы Анна и Мария. Пересильд предпочла не раскрывать подробности своего местоположения, однако опубликовала снимок, на котором позирует на берегу моря в изящном цельном купальнике.

«Отпуск. Дети. Море. Неспешные разговоры», — описывает свой отдых артистка.

Подписчики остались в восторге от публикации звезды «Вызова». В комментариях они не поскупились на комплименты, особенно обратив внимание на стройную фигуру 37-летней актрисы и удивившись тому, как в зрелом возрасте Пересильд сумела сохранить практически идеальные формы.

«Какая же вы красивая!», «Вы чудесная, всем хороши», «Вы ослепительная», «Ну точно самая красивая актриса России», — уверены преданные поклонники.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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