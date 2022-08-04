37-летняя Пересильд показала фигуру в купальнике и удивила фанатов

Юлия Пересильд взбудоражила поклонников кадрами в купальнике. Не так давно артистка отправилась в отпуск.

Актриса вот уже несколько дней наслаждается одним из приморских курортов, а компанию в поездке ей составили наследницы Анна и Мария. Пересильд предпочла не раскрывать подробности своего местоположения, однако опубликовала снимок, на котором позирует на берегу моря в изящном цельном купальнике.

«Отпуск. Дети. Море. Неспешные разговоры», — описывает свой отдых артистка.

Подписчики остались в восторге от публикации звезды «Вызова». В комментариях они не поскупились на комплименты, особенно обратив внимание на стройную фигуру 37-летней актрисы и удивившись тому, как в зрелом возрасте Пересильд сумела сохранить практически идеальные формы.