36-летняя старушка: от вида Лекси Голд из «Детей-шпионов» вас бросит в дрожь (фото)

Некогда перспективная Линдси Лохан была одной из самых востребованных актрис в Голливуде. Она снималась с ранней юности и появилась в таких нашумевших картинах, как «Ловушка для родителей», «Дети-шпионы» и «Чумовая пятница». Недостатка ролей не было, и карьера стремительно развивалась.

Но однажды что-то пошло не так. Всемирное признание обернулось для Лохан катастрофой. Видимо, звезда не выдержала испытание славой и покатилась по наклонной. Пристрастие к спиртному и запрещенным препаратам с молодых лет сыграло с Линдси злую шутку. Позднее артистка завязала с пагубными привычками, но следы бурной юности навсегда отпечатались на ее лице. В свои 36 Лохан выглядит на 15 лет старше, и никакие процедуры красоты не в силах преобразить ее внешность. Стоит признать, что многие 50-летние звезды выглядят куда свежее и моложе, чем Лохан.

Из милой и очаровательной девушки Линдси превратились в морщинистую старушку, а дефекты ее кожи невозможно скрыть ни фотошопом, ни слоями тонального средства.