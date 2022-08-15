30-летняя разница в возрасте аукнулась: молодая жена Ширвиндта ошеломила признанием
Анастасия Пономарева вспомнила, с каким осуждением ей довелось столкнуться.
В конце 2019 года Михаил Ширвиндт женился в третий раз. Его избранницей стала редактор на ТВ Анастасия Пономарева. Девушка была на 32 года младше своего возлюбленного. И эта разница в возрасте в итоге привела Анастасию на сеансы к психологу.
Молодая жена Ширвиндта ошеломила признанием, заявив, что с трудом переносила осуждение общественности. По ее словам, замечания о неравности их брака отпускали близкие люди, поклонники Ширвиндта, коллеги, преподаватели, соседи и даже совсем случайные люди — от продавцов до официантов. Последние дежурно интересовались, не приходится ли 64-летний Михаил отцом Пономаревой, чем ужасно ее обижали и портили настроение.
«Я буквально захлебывалась в волне стыда», — поделилась Анастасия в соцсетях.
Когда она поняла, что не может справиться с этими эмоциями, Пономарева обратилась за помощью к специалистам. Приемы у психолога вернули женщине уверенность в себе и спокойствие, необходимые для воспитания маленького сына. В 2020 году у пары родился общий ребенок.