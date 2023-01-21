3 звезды популярных сериалов, которые не дождались донора для трансплантации

Порой кажется, что жизнь знаменитостей полна веселья и радости. Но они тоже сталкиваются со страшными диагнозами, угрожающими их жизни. К примеру, три эти красавицы нуждались в доноре, но их очередь двигалась слишком медленно, поэтому на помощь пришли родные люди.

Певица и актриса Селена Гомес страдала от красной волчанки и вызванным ей нефритом. Облегчить участь девушки вызвалась ее близкая подруга. Франсия Райса пожертвовала исполнительнице свою почку, и сегодня здоровье артистки заметно улучшилось.

Саре Хайленд из «Американской семейки» тоже пришлось пережить трансплантацию органов. Но ей пришлось дважды ложиться на операционный стол. Первый раз донором стал отец артистки, но после случились осложнения. Во второй раз спасителем девушки стал родной брат.

Актриса Люси Дэвис, снявшаяся в сериале «Леденящие душу приключения Сабрины», случайно обнаружила свою болезнь. Во время стандартной проверки здоровья врачи диагностировали ей почечную недостаточность. Мама красавицы не задумываясь решила стать донором и помочь дочери.