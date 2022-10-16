3 знака Зодиака сразит серьезная болезнь: уже в ноябре

На пороге зимы стоит внимательнее прислушаться к своему организму. Холодное время года приносит с собой множество сезонных болячек, кроме того, важно не забывать и о хронических заболеваниях, иначе они могут напомнить о себе в самый неподходящий момент. По мнению астрологов, предупредить серьезные заболевания поможет не только профилактика, но и чтение гороскопов - звезды заранее предупреждают уроженцев разных знаков о том, что у них могут возникнуть проблемы со здоровьем. Рассказываем, какие знаки рискуют столкнуться с плохим самочувствием.

Близнецы

Представителей воздушного знака звезды предостерегают о том, что им грозят проблемы с легкими и бронхами. Особенно велик риск заработать пневмонию, отек легких, бронхит и другие заболевания. Поэтому астрологи советуют Близнецам избегать массовых скоплений людей, где можно легко подхватить инфекцию, использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки. Важно помнить, что болезни легких очень опасны и несут большую угрозу для организма вплоть до летального исхода.

При малейших признаках недомогания необходимо незамедлительно обращаться к врачу.

Стрелец

Людей, рожденных под знаком Стрельца, астрологи предупреждают о ментальных проблемах. Дело в том, что представители огненного знака ведут крайне насыщенный образ жизни, каждый их день буквально расписан по минутам. Однако такой плотный график может привести Стрельца к выгоранию. Проблемы со сниженным эмоциональным фоном скажутся на работе всего организма. Уроженцам знака следует задуматься о том, что с ослабленным организмом они вряд ли могут рассчитывать на продуктивную работу в ближайшее время.

Им необходимо взять небольшую паузу и посвятить себя отдыху и восстановлению.

Рыбы

В ноябре 2022 у Рыб могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой. Астрологи рекомендуют уроженцам водного знака уделять больше внимания своему питанию, отказаться от привычки перекусывать на бегу фастфудом, а также от приема пищи в ресторанах. Специальное диетическое меню поможет Рыбам оставаться в хорошей форме и в тонусе. Кроме того, есть риск столкнуться с проблемами со зрением.