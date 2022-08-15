3 знака Зодиака, с которыми не стоит крестить детей: пожалеете

В христианской традиции крестный становится "духовным родителем" новорожденного. Его участие в судьбе крестника или крестницы не ограничивается участием в таинстве – этот человек принимает на себя ответственность за духовное воспитание своего подопечного и сопровождает его на протяжении всей жизни. К сожалению, есть знаки зодиака, которые безответственно относятся к этой миссии – на роль крестного их лучше не приглашать.

Рыбы

Рожденные под знаком Рыб вряд ли станут хорошими крестными родителями. У них своеобразное отношение к детям. Представители водного знака в глубине души сами до сих пор не повзрослели – они то и дело убегают из мира реального в мир грез, туда, где никто не требует от них принимать сложные решения и брать на себя ответственные задачи. Если Рыбы сами становятся родителями, то стараются делегировать дитя бабушкам-дедушкам или няне. Ответственность за чью-то жизнь и судьбу их пугает чуть ли не до дрожи в коленках.

Они, конечно, могут согласиться на роль крестного, но потом будут избегать встречи с подопечным, потому что не знают, как с ним общаться и как наставлять.

Весы

Представители воздушного знака крайне избирательно пускают людей в свою жизнь, поэтому, если кто-то захочет породниться с ними, пригласив на роль крестного, будут долго размышлять. С одной стороны, Весам, конечно, будет лестно, что люди решились доверить им духовное воспитание своего ребенка. С другой же в глубине души многие уроженцы знака считают традицию крещения, как и многие другие, устаревшей. Им кажется, что сейчас совершенно другое время, которое требует других методов воспитания.

Даже если Весы согласятся принять участие в таинстве крещения, вряд ли они будут выполнять свой долг по отношению к крестнику.

Козерог

Люди, появившиеся на свет под знаком Козерога, могли бы быть хорошими крестниками. Однако они слишком не уверены в себе, чтобы принять на себя такую почетную роль в судьбе ребенка. В глубине души Козероги будут постоянно терзаться вопросами:

"Достоин ли я такой ответственной миссии? Не испорчу ли я крестнику жизнь, если буду наставлять его и давать советы? Что, если все они будут неправильными?"

Поэтому, даже согласившись на роль крестника, Козероги в дальнейшем будут держаться в сторонке – а все потому, что боятся чем-нибудь навредить своему подопечному, дать неверный совет.