3 женских имени, обладательницы которых могут прожить до 100 лет

Наши предки верили, что в именах заключена особенная энергетика. В зависимости от того, плохая она или хорошая, судьба обладателя имени складывалась определенным образом. Счастливые имена приносили человеку счастье в любви, крепкое здоровье, а в некоторых случаях еще и долголетие. Эксперты в сфере эзотерики назвали три женских имени, которые, как правило, носят долгожительницы.

Анастасия

В переводе с греческого имя Анастасия означает “воскресение” или “возрождение”. Его обладательница от природы наделена крепким здоровьем и позитивным взглядом на жизнь. Сколько бы лет ни было Насте, она всегда выглядит молодой и сияющей. Порой, узнав настоящий возраст этой женщины, люди не могут поверить своим ушам и глазам.

Анастасия всегда полна бодрости и энергии, идей и планов на ближайшее будущее и в перспективе.

Мужчины без ума от нее и не могут удержаться от флирта, даже если Настя давно замужем. Природный оптимизм помогает обладательнице этого имени избегать стрессов и жить долго и счастливо - на радость всем вокруг.

Людмила

Этимология имени Людмила понятна без особых пояснений. Его обладательница действительно мила людям, поскольку щедро наделена добротой, отзывчивостью, дружелюбием. Людмила очень общительна, у нее широкий круг друзей и знакомых - люди тянутся к ней, словно к солнышку, которое согревает своим теплом и заботой. Ворчать и ругать кого-то эта женщина не любит.

Обладательница имени стремится успеть сделать как можно больше добрых дел.

Она всегда приходит на помощь тем, кто в этом нуждается, без лишних вопросов делится всем, что имеет. Возможно, такое бескорыстное добро и является причиной долголетия Людмилы. Мироздание награждает их за труды большой продолжительностью жизни.

Ольга

“Святая”, - такую трактовку имени Ольга можно встретить во многих источниках. Женщина, нареченная этим именем, может похвастаться удивительным спокойствием и мужеством. Это стойкая, сильная, уверенная в себе дама, которая тем не менее умеет быть заботливой и мягкой. Она хорошо “чувствует” людей и никогда не связывается с типами с темной энергетикой.

Мудрая Ольга еще в молодости начинает внимательно относиться к своему здоровью.

Она не позволяет себе гастрономических излишеств и не испытывает тяги к вредным привычкам. Ведет здоровый образ жизни и придерживается определенного режима дня. Такая самодисциплина помогает ей прожить до глубокой старости.