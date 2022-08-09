3 женщины Зодиака, которые постоянно становятся жертвами альфонсов

Аферисты бывают разные. Кто-то обводит людей вокруг пальца с помощью сотового телефона и поддельных номеров, а кто-то пускает в ход свое обаяние. Опытный и хитрый альфонс способен вытянуть из своей жертвы целое состояние, расточая лживые комплименты и ласки. Портал uznayvse.ru составил рейтинг знаков зодиака, под которыми рождаются женщины, которые легко попадаются на удочку таких ловких обманщиков.

Овен

Женщинам, рожденным под знаком Овна, сложно найти себе пару. Слишком уж буйный нрав у этой зодиакальной "железной леди". Уроженке огненного знака нужно, чтобы избранник по одному мановению руки исполнял все ее капризы, но, как правило, таких мужчин днем с огнем не сыщешь.

Поэтому, когда в жизни дамы-Овна появляется идеальный по ее меркам кандидат – красивый, услужливый, обаятельный – она тает, словно мороженое в знойный июльский день.

Ослепленная харизмой кавалера, она начинает осыпать его дорогими подарками. Увы, прозрение и понимание того, что она стала жертвой альфонса, приходит к даме-Овну слишком поздно.

Скорпион

Представительницы водного знака имеют в зодиакальном круге репутацию неприступных особ. Дамы-Скорпионы умны, богаты, успешны – и, как правило, одиноки. Это обстоятельство только на руку мошенникам, для которых состояние женщины-Скорпиона – настоящий лакомый кусочек.

Альфонс использует весь свой арсенал, чтобы добиться благосклонности, и в какой-то момент уроженка знака не выдержит и сдастся.

В конце концов, кто устоит перед такими красивыми ухаживаниями? Вот только удовольствие от романа с альфонсом будет мимолетным. Очень скоро обманутая и разоренная дама-Скорпион останется у разбитого корыта.

Водолей

Даме-Водолею все время хочется свежих эмоций. А еще – мужского внимания. Представительницы воздушного знака грезят о мужчине, который будет угадывать все их желания и ухаживать так же красиво и страстно, как герои романтических фильмов.

В стремлении испытать что-то новое Водолей способна прилететь прямо на свет пламени, разведенного альфонсом.

Этот кавалер сполна одарит уроженку знака вниманием, и в благодарность она будет регулярно делать ему роскошные презенты, отвезет на курорт, даст ключи от своей квартиры и пароль от сейфа… Дама-Водолей сама не заметит, как позволит наглецу-альфонсу сесть ей на шею.