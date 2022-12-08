3 тысячи на взятки: не поверите, как Гайдай взял Кокшенова в «Не может быть!»

Известность Михаилу Кокшенову принесли роли простоватых и неловких парней в комедиях. Такими были его герои из фильмов «Гараж», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Спортлото-82». Оказалось, что в последнюю ленту Кокшенов попал совершенно случайно.

Впервые в комедии актер засветился у Леонида Гайдая. Когда режиссер начал снимать картину «Не может быть!» по произведениям Зощенко, он долго подбирал исполнителей на роли. Однажды он проходил мимо киоска «Союзпечать», в витрине которого красовалась открытка с изображением Кокшенова. Гайдаю так понравился образ актера, что он утвердил его даже без проб.

Кстати, карточки с Михаилом в киоске появились не просто так. Евгений Моргунов посоветовал молодому коллеге отправить свое фото, чтобы его напечатали в коллекции открыток «Актеры советского кино». Среди изображений признанных артистов там попадались и новички, но им, в отличие от звезд, приходилось за это заплатить. Геннадий Хазанов позже вспоминал, как Кокшенов собирал по друзьям деньги на взятки: нужно было около 3 тысяч рублей для тиража. Но именно этот ход в итоге и поспособствовал его карьере.