3 советские привычки, от которых не избавились современные россияне (и не зря)

Проверьте себя: по крайне мере, одна из них у вас точно есть.

Времена СССР давно прошли, но, как правило, ничто не проходит бесследно. Из Советского Союза в современную жизнь вошли многие устои, взгляды, рецепты и даже привычки, причем последних крайне много.

Вот, например, пустая тара из-под закруток, компотов и прочих вкусностей. Естественно, все банки отправляются куда-то на дачу в худшем случае или домой к маме — в лучшем. Там они стоят в ожидании своего часа, чтобы повторить известный заранее путь.

Или, скажем, «сыпучие» продукты питания: крупы и макароны, сахар и соль. Так уж повелось, что мы запасаем их на несколько месяцев вперед, а некоторые и на несколько лет. Тут уж не поспорить — призрак из СССР.

И, пожалуй, самая «важная» привычка — знаменитый пакет с пакетами. Данное чудо инженерной мысли советского человека можно найти, пожалуй, в подавляющем большинстве современных квартир. Ну а почему бы и нет? Столько пользы и огромная экономия места.