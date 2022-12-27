3 роковые красотки, которые платят бывшим мужьям гигантские алименты

Далеко не всегда голливудский брак оказывается прочным и красивым союзом. Очень часто отношения остаются лишь картинкой, а в реальной жизни кипят страсти, с которыми разбираться приходиться даже после развода. Более того, нередко актрисы и певицы еще и обязаны выплачивать своим бывшим супругам алименты в виде гигантских сумм, если суд встает не на их сторону.

Так получилось в случае с Ким Бейсингер. Ее первый брак с гримером Роном Бриттоном просуществовал восемь лет. И хотя детей в их союзе не было, супруг потребовал алименты от бывшей жены. Он убедил суд в том, что Ким нанесла ему множество моральных травм слухами об изменах. Актрисе пришлось несколько месяцев выплачивать Бриттону по 12 тысяч долларов.

Должна мужу осталась и участница группы Spice Girls. Хотя Мелани Браун утверждала, что стала жертвой домашнего насилия, суд обязал ее отчислять по 40 тысяч долларов каждый месяц экс-супругу.

Кроме того, на обеспечении у бывшей девушки остался возлюбленный Холли Берри. Актриса родила дочку от Габриэля Обри, но манекенщик лишь спустя два года подтвердил свое отцовство. Несмотря на то, что девочка осталась жить с матерью, мужчина добился решения суда, согласно которому он будет получать от актрисы 16 тысяч долларов каждый месяц, пока их дочери не исполнится 19 лет.