3 разлучницы, которые жестоко поплатились за слезы разведенных жен

Несмотря на внимание публики со всего мира, звезды нередко оказываются в эпицентре любовных скандалов, поддавшись чувствам. Они плетут интриги, устраивают публичные ссоры и даже разрушают чужие семьи на глазах миллионов людей. И далеко не всегда у этих историй счастливый конец.

Так, в начале двухтысячных Бритни Спирс познакомилась с музыкантом и моделью Кевином Федерлайном, который в то время был женат на Шар Джексон. Семейное положение канадца и то, что его возлюбленная беременна их вторым ребенком, не остановило Бритни, которая увела его из семьи, и в 2004 году они стали мужем и женой. Но этому союзу не суждено было оказаться счастливым. Кевин регулярно пропадал с друзьями, а после начал изменять Бритни. В итоге та подала на развод, но суд не встал на ее сторону: она выплатила экс-супругу миллионы долларов, а опека над их общими детьми перешла ему, поэтому Бритни до сих пор не может наладить с ними отношения.

В подобной ситуации оказалась и Эмбер Херд. Когда она познакомилась с Джонни Деппом, он был в продолжительных отношениях с Ванессой Паради. Но голливудскую звезду это не остановило: после съемок в «Ромовом дневнике» она увела артиста из семьи, но их брак кончился скандалом, который обсуждал весь мир. В течение нескольких месяцев бывшие влюбленные судились, и в итоге закон встал на сторону Деппа.

Также судом кончились отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта. Актеры познакомились на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», и между ними начался бурный роман, хотя Питт в то время был уже несколько лет женат на Дженнифер Энистон. Звезда «Лары Крофт» увела артиста из семьи, но в 2016 году их брак распался. Судебные процессы же продолжаются до сих пор: в октябре артистка обвинила бывшего мужа в домашнем насилии, которое он позволял себе во время их совместной жизни.