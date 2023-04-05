3 недостатка мужчины Скорпиона, которые он не в силах преодолеть

Скорпион - один из самых загадочных знаков в зодиакальном круге. Он обладает репутацией холодного манипулятора, готового на все ради достижения своих целей. Однако, как и у всех людей в подлунном мире, у представителей этого знака есть свои слабости и недостатки. Они мешают Скорпиону рассудительно и трезво мыслить, сбивают с пути и заставляют творить глупости. Рассказываем, какие черты характера напоминают подопечным Плутона, что они не избранные, а такие же простые смертные, как все остальные знаки в гороскопе.

Высокомерие

Мужчины, рожденные под знаком Скорпиона, нередко возносят себя на невидимый пьедестал. Они искренне считают, что окружающие даже в подметки им не годятся, а значит, можно обращаться с ними как со своей свитой.

Беззастенчиво помыкать, унижать, насмехаться - подопечным Плутона можно решительно все!

Правда, когда успех слишком кружит голову представителю водного знака, он становится невнимательным и может допустить крупные промахи. После такого прецедента Скорпион будет долго злиться из-за случившегося и искать виноватых, но даже мысли не допустит, что причиной всему он сам.

Ревность

Представители водного знака - собственники до мозга костей. Мужчина-Скорпион будет безумно любить женщину, которая станет отвечать всем его запросам, но в то же время будет дико ревновать ее ко всему остальному миру. Подозрительный и жесткий, он не даст ни минуты покоя своей избраннице.

Своим ревнивым поведением Скорпион вполне способен оттолкнуть от себя избранницу.

Ведь далеко не каждая готова едва ли не каждый день выслушивать упреки и намеки, не имеющие никакого отношения к действительности. Поэтому уроженцам знака есть над чем призадуматься.

Верность

Парадоксально, но еще одной чертой, из-за которой у мужчина-Скорпиона могут возникнуть проблемы - это его преданность. Действительно, представители этого знака с трудом открываются людям, но если они впускают кого-то в свое сердце, то будут верны ему до конца своих дней.

В такой ситуации Скорпиона может ждать горькое разочарование, если близкий человек, которому он доверился, не оправдает его ожиданий.

После предательства мужчина этого знака будет долго лечить разбитое вдребезги сердце и учиться заново доверять людям. На восстановление могут уйти долгие годы, а иногда и десятилетия.