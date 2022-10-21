3 эти знака Зодиака доживут до 100 лет: есть ли среди них ваш?

Считается, что секрета долголетия как такового не существует - на продолжительность жизни человека влияет множество факторов. Самые главные из них, конечно же, правильное и сбалансированное питание, физическая активность, неукоснительное соблюдение режима труда и отдыха. Астрологи считают, что знак зодиака также не стоит сбрасывать со счетов - некоторые представители зодиакальной плеяды становятся долгожителями гораздо чаще остальных. Рассказываем, какие три знака обычно живут до глубокой старости.

Овен

По праву похвастаться своим долголетием могут представители огненного знака. Активный, подвижный, целеустремленный Овен сохраняет бодрость духа и тела до преклонных лет. При этом речь идет как о мужчинах, так и о женщинах этого знака.

Согласно подсчетам специалистов, средняя продолжительность жизни уроженцев этого знака составляет 82 года.

Овны до глубокой старости ведут насыщенный образ жизни, охотно возятся с внуками и правнуками, обожают, когда родственники приезжают к ним в гости большой компанией. Для пожилых Овнов нет большей радости, чем видеть, что у его близких все хорошо.

Дева

Представители земного знака на протяжении всей жизни усердно заботятся о себе и своем организме. Помимо физической активности и здорового питания, они регулярно проходят врачебные осмотры. Такие диспансеризации помогают Девам выявить проблемы со здоровьем на ранних стадиях и вовремя начать лечение.

В результате средняя продолжительность жизни этого знака составляет более 85 лет.

Тайна долголетия Дев кроется и в их личных качествах. Уроженцы этого знака отличаются дружелюбием, позитивным взглядом на жизнь, дисциплинированностью - все это помогает им жить долго и счастливо.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога, также входят в число зодиакальных долгожителей. Представители земной стихии обладают крепким иммунитетом, который позволяет им избегать большого количества проблем со здоровьем. А чтобы наверняка оставаться крепкими и подвижными долгие годы, Козероги занимаются профилактикой - постоянно проходят врачебные осмотры, не отказывают себе в полезных продуктах, занятиях спортом, строго соблюдают режим дня.