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27 лет назад выбрали худший фильм в истории: спустя годы его полюбили миллионы

28 августа 2023 11:30
27 лет назад выбрали худший фильм в истории: спустя годы его полюбили миллионы

Публике удалось изменить свое мнение.

Пол Верховен представил свою ленту «Шоугелз» в 1995 году. Прославленный режиссер пригласил в картину Кайла Маклахлена, Элизабет Беркли и других артистов, а сюжет ленты рассказывает о стриптизерше, которая мечтает покорить Лас-Вегас.

Однако фильм совершенно не оценили ни зрители, ни критики. Эксперты, обсуждая картину, не оставили камня на камне и назвали ее чересчур откровенной и бессмысленной, а на премии «Золотая малина» она поставила антирекорд, забрав восемь статуэток.

Но спустя некоторое время после премьеры «Шоугелз» выпустили на кассетах. И после этого картина начала набирать популярность. Обычным зрителям пришлась по душе непростая история танцовщицы Номи, а в сюжете они смогли обнаружить философский подтекст. В итоге сегодня картина считается культовой. Также это один из самых знаменитых фильмов автора «Основного инстинкта» и «Робокопа».

Фото: Кадр из фильма «Шоугелз» (1995)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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