22 семьи, в каждой больше трех детей: известный российский актер взвалил на себя непосильную ношу

Иван Охлобыстин известен многим зрителям ролями хамов и даже бандитов. Но в жизни артист предпочитает вести себя совсем иначе. Звезда «Интернов» даже был в начале нулевых священнослужителем, но вернулся к мирской жизни и карьере в кино.

Сегодня Охлобыстин остается глубоко верующим человеком. Согласно своим религиозным взглядам, он по мере сил старается делать добрые дела. Артист взял под опеку десятки российских семей, которые оказались в трудном положении. Иван регулярно отправляется в поездки с гуманитарными миссиями доставляет продукты и необходимые вещи нуждающимся.

По словам актера, на его личном попечении находится 22 многодетные семьи.

Потерявшим кормильцев выплачивается по 30 тысяч рублей ежемесячно. На это уходит солидная часть гонораров Охлобыстина, но денег он не жалеет. Гораздо важнее для звезды помогать людям.