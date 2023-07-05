20-летним на зависть: родившая в 45 Орлова похвалилась идеальным прессом

В начале года певица Ольга Орлова сообщила, что стала мамой во второй раз. В феврале у нее родилась дочь Анна. Эта новость сразу вызвала бурное обсуждение в Сети. Многие пользователи считали, что бывшая солистка «Блестящих» слишком хорошо выглядит для недавно родившей мамы, а значит, рожала ребенка вовсе не она. Самые подозрительные даже предположили, что в течение последних месяцев Ольга носила накладной живот.

Новое видео от певицы вызвало очередную волну обсуждений и осуждений. В кадре артистка показывает безупречный пресс. Несмотря на то, что с момента родов прошло всего пять месяцев, фигура Орловой находится в идеальной форме. В 45 лет Ольга выглядит так, как немногие 30-летние.

Поклонники певицы не устают восхищаться ее подтянутой и спортивной фигурой. Но хейтеры нашли новый повод для подозрений: они сомневаются, что в 45 лет можно родить самой и через 5 месяцев вернуться в форму.