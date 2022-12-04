20 лет не общался с родней: каким вырос внук Тихонова и Мордюковой (редкое фото)

В браке у Вячеслава Тихонова и Нонны Мордюковой родился сын Владимир. Он вырос настоящим красавцем, легко очаровывавшим женщин. Его первой женой стала актриса Наталья Варлей. Семья Владимира недолюбливала невестку и даже убеждала его, что сын Василий рожден не от него. Ни муж, ни его родители ни приехали на выписку Натальи из роддома. Вскоре Варлей развелась с актером.

А затем попасть в звездную семью попыталась Наталья Егорова. В 1981 году она родила сына, которого назвали Володей. Этот брак актера тоже не задался. Поговаривали, что Мордюкова была против невестки. Наталья и Владимир разъехались, но не разводились до самой смерти актера в 1990 году.

Мальчику тогда было всего 9 лет. И Тихонов, и Мордюкова отказались поддерживать с ним общение. Воспитывать его пришлось Егоровой в одиночку. Володя получил образование в кулинарном училище, затем окончил ГИТИС. Он отлично поет и демонстрирует это на сцене «Столичного театра романса». Изредка Тихонов-младший снимается в сериалах.

Лишь в 2008 году мужчина попытался наладить отношения со звездными родственниками. Он пообщался с бабушкой по телефону, Мордюкова даже просила звонить почаще, но сестры, с которыми она тогда жила, выступили против этого общения. А вскоре актриса умерла.

Успел Владимир повидаться и с дедом спустя 20 лет после их последней встречи. В феврале 2008 году он исполнил романс на юбилее Вячеслава Тихонова. Тот был тронут до слез и отметил, что внук очень похож на его погибшего сына. В 2009 году актера не стало. Володя на наследство звезд не претендовал.