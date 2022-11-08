18 пар близнецов: грандиозный план в «Усатом няне» ошеломит любого

Комедия «Усатый нянь» стала первым фильмом Владимира Грамматикова. Постановщик не побоялся взяться за сложный сценарий и работать с маленькими актерами, несмотря на предупреждения своих коллег. При этом режиссер даже был готов пойти на хитрость, чтобы воплотить все свои замыслы.

Дело в том, что законы пристально следили за работой несовершеннолетних артистов. Им позволялось сниматься не более 4 часов в день. Но такой график мог очень сильно задержать работу над лентой. И поэтому Грамматиков заставил своих ассистентов найти 18 пар близнецов.

Как предполагал постановщик, первую половину дня он будет снимать лишь девять актеров. А после 4-часового рабочего дня на смену придут их близнецы, которые воплотят тех же персонажей. Однако план режиссера провалился: юные актеры обладали слишком разными темпераментами, так что зритель обязательно бы заметил подмену.

В итоге от хитрого плана пришлось отказаться. Грамматиков оставил лишь одну пару близняшек, которые сыграли в фильме сестер.