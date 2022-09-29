17 лет в невестах: как выглядит возлюбленная Джекса из «Сынов анархии»

Строптивый Джекс из «Сынов анархии», король Артур в одноименном фильме Гая Ричи — все эти роли сделали Чарли Ханнэма очень популярным актером. Внимание поклонниц к актеру подтверждалось и многочисленными списками, где его включали в число самых желанных мужчин-звезд. Но Чарли не дает повода усомниться в верности своей давней возлюбленной.

На заре карьеры Ханнэма преследовали неудачи в личной жизни. Познакомившись на одном из кастингов с актрисой Катариной Таун, он тут же сделал ей предложение. 18-летний Чарли быстро понял, что совершил ошибку. Однако вместе пара провела около трех лет, прежде чем развестись в 2002 году. После этого он пытался построить отношения с актрисой Стеллой Паркер, моделью Софи Даль и продюсером Джорджиной Таунсли.

В 2005 году Ханнэм познакомился с Морганой МакНелис. Девушка занималась созданием украшений для «Сынов анархии». Они договорились о свидании, а после него поняли, что не готовы расставаться. Вскоре молодые люди начали жить вместе. Их крепкий союз чуть не разрушила неудачная фраза Чарли, когда в одном из интервью он признался, что скептически относится к браку и не хочет устраивать свадьбу. Позже ему пришлось добавить, что его слова обидели Моргану, и ради нее он готов даже пойти к алтарю.

Тем не менее МакНелис до сих пор ходит в невестах. Вместе пара уже 17 лет, а недавно они обзавелись ранчо в Лос-Анджелесе.