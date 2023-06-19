15 лет известная актриса была любовницей Золотухина: сейчас на нее без слез не взглянешь

Последние годы своей жизни Валерий Золотухин разрывался между двумя женщинами. Артист закрутил роман с известной актрисой, но не спешил разводиться с законной женой — Тамарой Гусевой.

Любовницей актера стала Ирина Линдт. Они познакомились в Театре на Таганке и вскоре прониклись друг к другу сильными чувствами. Порочная связь длилась 15 лет. У возлюбленных появился сын Иван, но это не заставило Золотухина развестись и официально жениться на своей пассии.

Тамара знала о второй семье мужа и даже поддерживала общение с Ириной. Впоследствии о двойной жизни артиста стало известно всей стране. Актер оправдываться не спешил, уточнив, что будет отвечать только перед Богом.

Золотухин скончался 10 лет назад от рака. После смерти возлюбленного Линдт была вынуждена на время покинуть театр, где у нее появилась масса недоброжелателей. Но без работы актриса не осталась — перешла в МХАТ им. Горького, продолжила сниматься в кино. А также создала фонд Валерия Золотухина.

Поклонники ныне покойного артиста восхищаются тем, каким красавцем растет его внебрачный сын. А вот на любовницу знаменитости без слез не взглянешь. Кажется, артистка до сих пор переживает гибель возлюбленного. Судя по публикациям в Сети, она остается одинокой.