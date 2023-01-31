111 миллиардов: как русская девочка стала одной из богатейших в США

Анна Анисимова переехала со своими родителями в США в 1991 году. С того времени она заработала репутацию русской Пэрис Хилтон и стала одной из богатейших женщин в стране.

Дело в том, что Анна — дочь алюминиевого магната Василия Анисимова. Именно он владел компанией Coalco, купившей алюминиевые заводы в Братске и Красноярске. Уже спустя несколько лет предприниматель продал производство и стал партнером Алишера Усманова в холдинге «Металлоинвест».

С раннего детства Анна жила в атмосфере роскоши и богатства. В юности же она вышла замуж за продюсера Питера Шафера, благодаря усилиям которого она несколько раз снялась в кино, воплотив детскую мечту. Например, ее эпизодические роли зрители могли увидеть в триллере «Болотная икра» и в драме «Новая попытка Кейт МакКолл».

При этом Анна знаменита не только своим богатством, но и экстравагантными тратами. Например, оказалось, что в ее квартире в Нью-Йорке потолки отделаны листовым серебром. Эксперты оценили это жилье в 50 миллионов долларов, а все состояние Анны в 2018 году равнялось 2 миллиардам долларов или 111 миллиардам рублей.