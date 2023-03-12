100% совместимость: люди с этими именами идеально подходят друг другу

В старину существовало множество способов погадать на суженого или суженую. Одно из самых популярных гаданий было связано с именем будущего жениха и невесты, ведь в имени человека заключена особенная энергетика, оно во многом определяет судьбу и характер своего хозяина. Сегодня не нужно прибегать к старинным способам узнать своего идеального избранника - астрологи уже назвали пары, в которых обладатели имен подходят друг другу на все сто процентов. Рассказываем, каким союзам самими небесами предначертана долгая и счастливая совместная жизнь.

Екатерина и Павел

Обладатели этих имен наделены прямо противоположными чертами характера: Катя спокойная и рассудительная, Паша - веселый и заводной. Но это как раз тот случай, когда двое дополняют друг друга.

Женщина и мужчина, нареченные этими именами, вопреки разнице характеров обладают схожим мировоззрением, оба стремятся к домашнему теплу и уюту. Вдвоем они обязательно создадут семейный очаг, куда хочется возвращаться.

Притяжение друг к другу Екатерина и Павел чувствуют с самой первой встречи. Эксперты советуют не игнорировать взаимный интерес, ведь он положит начало долгому и крепкому союзу.

Лера и Борис

В отличие от предыдущей пары, где она отвечает за гармонию и уют, а он - за веселье и разнообразие, у Леры и Бориса все с точностью до наоборот. Зажигалочка в этом союзе она, а он берет на себя обеспечение стабильности.

Яркой и эффектной Лере нужен партнер, который будет ее уравновешивать, сдерживать при необходимости эмоциональные порывы. Надежный и верный Борис как раз такой партнер.

Обладатель этого имени сделает все для того, чтобы обеспечить своей избраннице красивую жизнь. А она, в свою очередь, наполнит ее неповторимыми эмоциями и любовью, нежностью и развлечениями.

Ольга и Дмитрий

Обладатели этих имен от природы наделены сильными характерами и врожденными лидерскими способностями. На первый взгляд кажется, что Ольга и Дмитрий не смогут ужиться вместе, но это далеко не так.

Их отношения действительно могут начаться с соревнования, кто из них двоих круче. Но вскоре мужчина и женщина, нареченные этими именами, поймут, что привлекают друг друга не только как конкуренты.

В этой паре всегда будет гореть огонь страсти. Партнеры относятся друг к другу с редким вниманием и уважением, а романтика, признания в любви и эксперименты в спальни не уходят из их жизни даже спустя десятилетия брака.